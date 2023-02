Sardegna: Consiglio regionale approva ordine del giorno contro servitù militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale impegnerà la Giunta a commissionare a un ente esterno di rilievo internazionale una valutazione indipendente con l'obiettivo di quantificare il peso delle servitù negli ultimi 50 anni in termini di costi reali, benefici, impatto sociale e ambientale ed eventuale mancato sviluppo economico. Il documento, presentato delle opposizioni di centro-sinistra affiancati da una delegazione di Corsica libera e dai gruppi indipendentisti di Irs, Progres e Torra, ricorda che il 65 per cento delle servitù militari italiane si trova in Sardegna: in totale trentamila ettari di territorio impegnati dal demanio militare e 80 chilometri di coste non accessibili alle attività turistiche. Anche l'assemblea regionale corsa lo scorso dicembre ha approvato un documento analogo. Fra le richieste anche quella di riequilibrare la presenza delle servitù militari in Sardegna avviando una trattativa con il Governo. I proponenti, inoltre, chiedono che Sardegna e Corsica non diventino portaerei del Mediterraneo e sottolineano l'urgenza che la Giunta guidata un esponente di un partito autonomista come il Psd'Az prenda posizione su questi problemi. (Rsc)