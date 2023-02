Siccità: Morelli, soddisfazione per Tavolo acqua, dalle parole ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già partita da palazzo Chigi la convocazione del Tavolo dell'acqua. Un primo appuntamento che vede protagonista tutta la squadra di governo per coordinare le strategie e rispondere alla grave crisi idrica che va profilandosi". Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio - Dipe, con delega alla Programmazione economica, Alessandro Morelli, esprime soddisfazione per l'avvio del tavolo interministeriale per l'emergenza siccità previsto il prossimo 1 marzo, alle 11:30, a palazzo Chigi. "Finalmente - prosegue Morelli in una nota - dopo anni di parole si passa ai fatti su un tema conosciuto, ma sul quale non è stata mai fatta una seria programmazione, compito del Dipartimento che guido. Nell'incontro si valuterà anche il calendario per i prossimi incontri tecnici che coinvolgeranno vari e importanti interlocutori: tra i quali - conclude il sottosegretario - l'Aipo, la Conferenza Stato-Regioni e tutti gli attori utili a mettere in campo una strategia pluriennale che combatta una crisi, che purtroppo nei prossimi anni non sarà più da considerare straordinaria". (Com)