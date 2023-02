Azerbaigian: al Centro culturale a Roma serata dedicata al ricordo di Khojaly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incantevole sede del Centro culturale dell'Azerbaigian, presso l'ambasciata azerbaigiana nella Repubblica italiana, ha accolto giovedì 23 febbraio, una serata di ricordo e commozione, ma anche di amicizia e condivisone. Come si legge in un comunicato, in occasione del 31mo anniversario del genocidio di Khojaly, la Fondazione Heydar Aliyev e l'Ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian, insieme, hanno organizzato il concerto "Requiem per Khojaly" con mostra fotografica. Ad aprire la serata, il discorso dell'Ambasciatore Rashad Aslanov, che ha ricordato la pagina dolorosa del massacro della notte tra il 25 e 26 febbraio 1992, quando 613 civili, colpevoli solo di essere azerbaigiani, sono stati barbaramente uccisi dalle forze armate dell'Armenia. Un genocidio, un tentativo di pulizia etnica, che ancora attende giustizia. Successivamente, la parola è stata presa dalla rappresentante della Fondazione Heydar Aliyev Fidan Yusibova, che dopo aver ripercorso gli eventi del 1992 ha anche ricordato che, con la Guerra Patriottica del 2020, l'Azerbaigian ha liberato i territori occupati e ripristinato la sua integrità territoriale. (segue) (Res)