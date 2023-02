Azerbaigian: al Centro culturale a Roma serata dedicata al ricordo di Khojaly (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Pochi sono stati i superstiti di Khojaly. Tra questi, Suriyye Muslim qizi, una maestra della cittadina di Khojaly. L'insegnante ha scritto un libro sui suoi piccoli alunni morti in quella notte di orrore. Ilduza, ragazza di 12 anni, studentessa Azerbaigiana in una scuola media di Roma, ha letto una di queste storie dolorose. Lo spazio è poi andato alla musica degli artisti Islam Manafov, autore molto stimato in Azerbaigian, che ha alternato al pianoforte brani del repertorio nazionale e internazionale, e della più giovane direttrice d'orchestra dell'Azerbaigian sulla scena mondiale, Turan Manafzade. Al termine del concerto il numeroso pubblico ha visitato una mostra fotografica di grande impatto, con istantanee del massacro del febbraio 1992, testimonianze silenziose di terrore e sofferenza. Tra gli ospiti, rappresentanti del mondo istituzionale, diplomatico, accademico, economico e dei media, che, con la loro presenza, hanno contribuito a tenere vivo il ricordo del momento più buio della prima guerra del Karabakh. (Res)