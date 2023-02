Cinghiali: Foti (Fd'I), anche per Coldiretti grave problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Coldiretti "dati impietosi ed allarmanti sull'emergenza cinghiali. Un problema reale che abbiamo già affrontato nella legge di bilancio. L'invasione di questi ungulati nelle città e campagne, solo in questo ultimo anno, ha provocato più di 200 fra morti e feriti sulle strade. Ed ancora gravi danni alle coltivazioni e rischi sanitari per gli allevamenti. La nostra battaglia su questa problematica, con un emendamento a mia firma tanto osteggiato a criticato, denuncia e prova a porre rimedio a quanto la maggioranza degli italiani considera davvero un serio rischio. E' una sfida sulla quale non indietreggeremo". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.(Com)