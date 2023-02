Ucraina: Mattarella, un lungo anno da aggressione russa, serve grande opera per ripristino pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'ambito internazionale non è separato da quello interno ai singoli paesi, c'è una grande reciproca influenza" e "oggi è un giorno particolare, per voi e per me, per la consegna di questi riconoscimenti ma anche perché si compie un lungo anno della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d'onore. “Nella nostra Europa non si vedeva una guerra con cui uno Stato aggredisse un altro Stato per conquistarne territori o per annetterlo interamente dagli eventi drammatici che hanno preceduto e condotto alla seconda guerra mondiale", ha proseguito il Capo dello Stato, e "allora già molti si opponevano a questi comportamenti aggressivi". "Da un anno la pace è stata posta in pericolo, serve una grande opera per conseguirla, ripristinarla, consolidarla", ma la pace, ha concluso Mattarella, "non è frutto solo di accordi tra i governi ma anche dei sentimenti dei popoli". (Rin)