Lavoro: Musumeci, occorre rivedere l’apprendistato, necessità di formare nuove leve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Sulla formazione “abbiamo bisogno di formare nuove leve, Confindustria denuncia la mancanza di centinaia di migliaia di lavoratori e al tempo stesso l’impossibilità di poterli reclutare”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Sebastiano Musumeci, durante l'incontro "Stati Generali sull’Economia del Mare" che si è tenuto questa mattina in piazza Sallustio a Roma. “Tenendomi lontano dal discorso del Reddito di cittadinanza, la povertà è un tema che mi coinvolge – ha aggiunto Musumeci - non si può condannare una generazione di giovani all’ozio, senza la possibilità di progettare”. “Lo Stato ha il dovere di aiutare i giovani ad affrontare le criticità della vita, ecco perché dobbiamo rivedere l’apprendistato. Un giovane deve imparare a pescare se vuole mangiare, il pesce non possiamo sempre regalarglielo. Questo presuppone rivedere il sistema educativo e formativo e, se me lo consentite, abbiamo tutti il dovere di spiegare ai giovani che il camice bianco e pulito di un primario ospedaliero ha la stessa dignità di una tuta sporca di un meccanico, perché il lavoro manuale ha la stessa importanza di quello intellettuale”. Inoltre, “vediamo sempre più culle vuote e ospizi pieni. La sfida è questa, un Paese che non si rigenera è destinato a perdere competitività", ha spiegato Musumeci. (Rin)