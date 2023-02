Giustizia: Canu (Corte dei conti), lo scorso anno in Lombardia 8401 contenziosi relativi ai conti giudiziali, in crescita rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I contenziosi relativi ai conti giudiziali nel corso del 2022 sono stati 8.401, in leggero aumento rispetto al 2021". Lo ha reso noto il presidente Antonio Marco Canu nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia. "Il dato dei conti non ancora definiti al 31 dicembre 2022 (60.430) - ha spiegato - è in aumento rispetto all'omologo dato del 2021 (56.101). Anche nell'anno appena decorso si è però registrato un elevato numero di conti depositati (12.730), persino superiore a quello, già cospicuo, dei conti pervenuti nel 2021 (12.678). Va ricordato, inoltre, l'elevato numero di amministrazioni pubbliche aventi sede in Lombardia (solo i Comuni sono oltre 1.500), a cui corrisponde evidentemente un numero ancor più consistente di agenti contabili, a fronte di un contingente ridotto di personale di magistratura e di revisione addetto al loro esame". (Rem)