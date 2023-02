Serbia: ambasciatore Tolkach, pratiche più veloci su permessi di lavoro per i rifugiati ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Ucraina a Belgrado, Volodymyr Tolkach, ha detto che attualmente in Serbia ci sono "circa 7 mila rifugiati ucraini, la cui vita è ostacolata dall'attesa lunga mesi per ottenere un permesso di lavoro", e che sta cercando personalmente "di risolvere il problema con le autorità di Belgrado". "Circa 7 mila cittadini ucraini vivono in Serbia, alcuni sono a Belgrado e stanno cercando di organizzare la loro vita qui. Abbiamo un problema con i loro permessi di lavoro perché a volte ci vogliono dai cinque ai sette mesi per ottenerli, quindi è molto difficile vivere per loro in modo indipendente. Sono sicuro che il problema sarà risolto a breve", ha detto Tolkach in un'intervista all'agenzia "Beta". L'ambasciatore ha quindi affermato che lo scambio commerciale tra Ucraina e Serbia a causa della guerra "è sceso del 25 per cento" e ha sottolineato la necessità di creare "una fonte di informazioni indipendente" per permettere ai cittadini serbi di essere informati in modo corretto sul conflitto.(Seb)