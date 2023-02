Siccità: Bonelli (Avs), Pichetto annuncia razionamento acqua ma fa politiche contro clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pichetto Fratin è un ministro irresponsabile: oggi annuncia che l'Italia subirà un razionamento dell'acqua potabile in alcune zone a causa della siccità. Eppure quali azioni abbiamo visto in campo per mitigare questa situazione? Ad oggi la sua azione politica è contro le politiche sul clima, con iniziative che sono fuori gli obiettivi europei. Non ha portato in Consiglio dei ministri un decreto, tra i tanti che questo governo ha fatto, sullo stop al consumo di suolo. Dico chiaro al ministro Pichetto Fratin: liberare le aree dal cemento e tutelare il suolo significa garantire una maggiore permeabilità dell'acqua che non va sprecata perché va a alimentare le falde. Perdiamo il 40 per cento di acqua potabile perché abbiamo acquedotti colabrodo ma pensiamo di investire 10 miliardi di euro per realizzare un'opera assurda come il ponte sullo stretto di Messina". Lo afferma in una nota Angelo Bonelli co-portavoce di Europa verde e deputato di Verdi e sinistra. "Pichetto Fratin insieme a Giorgia Meloni - prosegue Bonelli - sono quelli che con i loro No all'innovazione e al futuro stanno portando l'Italia ad essere dipendente per i prossimi decenni dalle fonti fossili, che sono tra le cause del cambiamento climatico, che a loro volta sono responsabili della siccità, e quindi sono responsabili di queste situazioni estreme che oggi noi viviamo. Questa destra è semplicemente un'irresponsabile: sono menefreghisti del clima e per questo oggi fanno pagare un prezzo elevatissimo al nostro Paese per la loro inazione climatica", conclude. (Com)