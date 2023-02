Ucraina: leader Gerb Borisov, Bulgaria “si schieri dalla parte giusta della storia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria deve continuare a garantire sostegno all’Ucraina e “schierarsi dalla parte giusta della storia”. Lo ha dichiarato il presidente della forza politica Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), Bojko Borisov, commemorando oggi il primo anniversario dell’invasione russa con un messaggio su Facebook. “Sin dall’inizio della guerra, Gerb ha chiesto la fornitura di aiuti al 100 per cento all’Ucraina, compresi quelli militari”, ha detto Borisov, secondo cui “ciò che sta accadendo a soli 400 chilometri dal confine bulgaro offre buoni motivi per riflettere sulle categorie di sicurezza e stabilità, date per scontate in giorni di prosperità”.(Seb)