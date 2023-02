Cinghiali: Vaccari (Pd), Lollobrigida chiarisca se cabina regia è Comitato previsto da legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, "sull'emergenza cinghiali continua a fare annunci e a non agire di conseguenza rispetto alle norme adottate dal Parlamento sulle quali lui stesso si era impegnato. Ora comunica urbi et orbi la nascita di una cabina di regia presieduta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma dimentica di dire che con la legge di Bilancio era stato approvato un emendamento di ricostituzione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale al quale, in base alla legge 157, partecipano, insieme all'Ispra, i rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e provinciali nonché quelli delle organizzazioni professionali agricole, venatorie ed ambientaliste". Lo dichiara il deputato democratico Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura della Camera. "È in quella sede - continua il parlamentare in una nota - che avrebbero dovuto essere affrontate le criticità, comprese quelle della gestione della fauna selvatica in esubero sul quale il ministero dell'Ambiente avrebbe dovuto predisporre un piano d'azione. Nel frattempo le Regioni sono ferme in virtù dell'assenza di chiare indicazioni e del caos creato con la norma approvata in legge di Bilancio. Lollobrigida ci spieghi se quando parla di cabina di regia si riferisce al Comitato previsto per legge. Si è già perso troppo tempo. E con la propaganda i cinghiali non spariscono per magia". (Com)