Rai: Lupi (Nm), opposizione non usi Vigilanza per balcanizzare informazione

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Le opposizioni stanno utilizzando l'assenza della commissione di Vigilanza - che ora, superate le questioni tecnico-legislative, è urgente istituire per ripristinare il positivo rapporto tra il Parlamento ed il servizio pubblico radio-televisivo - per balcanizzare l'informazione e creare uno stato di incertezza e tensione nelle redazioni giornalistiche e nei programmi d'informazione. Lo fanno spesso con attacchi insensati e pretestuosi, come nel caso, l'ultimo, della polemica sulla direttrice del Tg1 Monica Maggioni, una professionista di altissimo livello, di valore ed equilibrio indiscutibile. La storia, anche recente, dei partiti d'opposizione dimostra che hanno occupato militarmente gli spazi d'informazione che, evidentemente, ritengono liberi e indipendenti solo quando rispondono a loro. Per fortuna la Rai è ricca di professionalità, di competenze, per cui invitiamo Pd e M5s a mostrare maggiore rispetto per la più grande industria culturale italiana e per i suoi tanti bravi giornalisti". Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi.(Rin)