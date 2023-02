Ucraina: governo Polonia, primi carri armati Leopard 2 sono stati trasferiti nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi carri armati Leopard 2 che la Polonia ha promesso a Kiev sono stati trasferiti in territorio ucraino. Lo ha confermato il portavoce del governo polacco, Piotr Muller. “I primi Leopard dalla Polonia hanno raggiunto i nostri vicini ucraini. La visita del premier Mateusz Morawiecki (oggi a Kiev) ha un carattere significativo per la sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa. Al contempo, stiamo realizzando ulteriori forniture e ordini per l’esercito polacco. Abbiamo a cuore la sicurezza della Polonia”, ha scritto Muller in un messaggio su Twitter. Varsavia ha promesso all'Ucraina 14 carri armati Leopard 2. (Vap)