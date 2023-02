Siccità: Fontana, Meloni molto sensibile, tavolo settimana prossima per affrontare problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema della siccità Giorgia Meloni è molto sensibile, mi sembra che abbia già convocato un tavolo per affrontare in modo organico il problema. Ho letto che si terrà settimana prossima e vedrà la partecipazione sarà di tutti, a livello nazionale, per affrontare i problemi, sia quello legato all'immediato che quello per la predisposizione di un piano che recuperi l'acqua che si perde". Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia. (Rem)