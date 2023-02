Energia: Algeria, scoperti 35 nuovi giacimenti di idrocarburi tra 2020 e 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2020 e il 2022, la compagnia petrolifera statale dell’Algeria, Sonatrach, ha scoperto almeno 35 giacimenti di idrocarburi, di cui 34 esclusivamente con risorse proprie. Tra questi, figurano il giacimento della provincia di Touggourt, la cui riserva è stimata in circa un miliardo di barili di petrolio, e quello di Zemlet el Arbi, nel bacino di Berkine, nella provincia di Ouargla. Di particolare rilevanza è anche la scoperta, nel perimetro operativo di di Hassi R’Mel, nella provincia di Laghouat, di una riserva di gas condensato nel giacimento di Lias Carbonaté “Ld2”, il cui volume è stimato tra 100 e 340 miliardi di metri cubi. Un altro rilevamento importante è il giacimento di petrolio a Hassi Ilato, nella provincia di Adrar, valutato in 150 milioni di barili. Quest’ultima scoperta è avvenuta 28 anni dopo l’ultimo ritrovamento di petrolio nella stessa regione, risalente al 1994. La Sonatrach ha annunciato, inoltre, il successo ottenuto nei test di rilevamento effettuati in due pozzi di petrolio, che hanno portato alla scoperta di significative quantità di gas e petrolio. Il primo è in prossimità di El Ouabed, nella provincia di El Bayad, a circa 160 chilometri da Hassi R’Mel. Il secondo, invece, si trova nel perimetro operativo di Touggourt Est I, a nord del giacimento di Hassi Messaoud. (segue) (Ala)