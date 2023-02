Energia: Algeria, scoperti 35 nuovi giacimenti di idrocarburi tra 2020 e 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia algerina Sonatrach ha spiegato all’agenzia stampa “Aps” di voler diventare “una delle principali fonti di approvvigionamento di gas al mondo”, grazie all’ingente produzione di questo combustibile da parte dell’Algeria, che supera i 130 miliardi di metri cubi. Di questi oltre 50 miliardi sono destinati all’esportazione, mentre se si considera il gas naturale liquefatto, la capacità produttiva dell’Algeria supera i 30 miliardi di metri cubi l’anno, grazie ai quattro complessi di liquefazione presenti nel Paese. Per questo, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ordinato ai responsabili di Sonatrach di aumentare la produzione, per portare a 100 miliardi di metri cubi la produzione di gas destinato all’esportazione. Per questo, il governo ha stanziato finanziamenti pari a 100 milioni di metri cubi, per un valore totale di 40 milioni di dollari. (Ala)