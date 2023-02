Italia-Usa: Tajani riceve premio dalla Fpa, Europa e rapporti transatlantici al centro della nostra politica estera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le tensioni tra Serbia e Kosovo sono un rischio per tutti, e dobbiamo riavvicinarci a questi Paesi: abbandonarli significherebbe aprire la porta a Russia e Cina, che da sempre cercano di fare affari nella regione”, ha spiegato, facendo un ragionamento analogo anche per quanto riguarda l’America Latina. “Lasciare il continente in mano alla Cina sarebbe un grosso errore, considerando anche il fatto che questi Paesi hanno voglia di dialogare e collaborare con noi: la nostra presenza della regione va rafforzata sotto ogni aspetto”, ha concluso, sottolineando l’importanza della diplomazia economica per rafforzare le esportazioni, il profilo internazionale e la competitività delle imprese italiane, puntando “sulla internazionalizzazione, ma non sulla delocalizzazione”. (Was)