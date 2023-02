Corea del Nord: "atti ostili Usa equivalgono a dichiarazione di guerra" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento, la Difesa sudcoreana fornisce stime aggiornate in merito alle scorte di plutonio a disposizione della Corea del Nord, che ammonterebbero a circa 70 chilogrammi, 20 in più rispetto alle stime precedenti. La realizzazione di una testata nucleare richiede circa 6 chilogrammi di plutonio. Secondo il documento, il Nord dispone inoltre di una "considerevole quantità" di uranio di livello militare. Il libro bianco esamina inoltre l'arsenale balistico nordcoreano, e in particolare i progressi di Pyongyang verso l'adozione di missili balistici a propellente solido, che comportano procedure di lancio più semplici e rapide. (Git)