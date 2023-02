Ucraina: Lo Russo, invasione Ucraina scelta di disprezzo a qualsiasi principio del diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esattamente un anno fa, dopo giorni di tensioni crescenti, la Federazione Russa decideva di iniziare una scellerate e crudele guerra d'invasione dell'Ucraina. Una scelta in disprezzo a qualsiasi principio del diritto internazionale, figlia una logica contraria ai valori di base di qualsiasi democrazia: l’autodeterminazione e l’inviolabilità dei confini. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "In questo anno abbiamo assistito anche alla straordinaria solidarietà di tantissime persone che, in totale silenzio, hanno donato tempo, braccia e cuore per manifestare la loro vicinanza a un popolo in sofferenza. Come Paese e come Enti locali, non abbiamo esitato a schierarci da subito dalla parte del popolo ucraino, e ancora oggi siamo al fianco di chi sta subendo questa terribile aggressione, e supportiamo la loro lotta per libertà e democrazia, valori fondamentali per l'Europa intera. Questa sera la Mole sarà illuminata con il giallo e il blu della bandiera Ucraina: un ulteriore atto simbolico di solidarietà e vicinanza al popolo che, da un anno, affronta la guerra", conclude Lo Russo.(Rpi)