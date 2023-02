Trasporto aereo: Tajani, al lavoro per rendere Italia sempre più attiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri sta lavorando per rendere sempre più attiva l’Italia in termini di investimenti, talenti e flussi turistici valorizzando il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, il Made in Italy e le filiere produttive. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un videomessaggio inviato in occasione della cerimonia Enac "Tributo per Antonio Catricalà", con il conferimento di due borse di studio in memoria del giurista. Il ministero, ha spiegato, è “impegnato con interventi di diplomazia economica con il nostro vicinato: i Balcani, il Mediterraneo allargato, l’Africa e l’Indo-Pacifico” e presto ospiterà “eventi sportivi che saranno straordinarie vetrine internazionali per presentare l’Italia all’estero e attrarre turisti”, dai mondiali di Scherma, alla Ryder Cup, sino ai giochi olimpici e paralimpici di Cortina del 2026. (Res)