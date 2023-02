Difesa: Libano, 13.000 ore di volo per gli AB212 della task force ItalAir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elicotteri bimotore AB212 della task force ItalAir, comandata dal colonnello Giuliano Innecco, hanno superato recentemente il traguardo delle 13000 ore di volo in operazione. Rischierati nel 2008 presso la base di Naqoura in seguito all'avvicendamento con la linea AB205, hanno ricoperto un ruolo fondamentale per la piena implementazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 1701, fornendo il supporto aereo in maniera continuativa alla missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), anche al di fuori dell'area di responsabilità, secondo quanto riferisce oggi un comunicato stampa del contingente italiano inquadrato in Unifil. La flotta dei sei AB212 di ItalAir, infatti, effettua un'ampia gamma di missioni di volo, conducendo principalmente compiti di pattugliamento della blue line, ricerca, ricognizione aerea, trasporto medico (Casevac e Medevac), trasporto personale e materiali. In particolare, garantisce ogni giorno dell'anno, 24 ore su 24, un assetto Casevac pronto a decollare entro 30 minuti dall'allertamento, per garantire la salvaguardia della vita umana al personale civile e militare in area di operazione nel Libano del sud. Le attività svolte in teatro operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando operativo di vertice interforze (Covi), che è l'alto comando della Difesa deputato alla pianificazione, coordinazione e direzione delle operazioni militari, delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali e delle attività a loro connesse.(Com)