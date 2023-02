Expo 2030: Tajani, assegnarla a Roma sarebbe "opportunità formidabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assegnazione dell’esposizione universale alla città di Roma sarebbe “un’opportunità formidabile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un videomessaggio inviato in occasione della cerimonia Enac "Tributo per Antonio Catricalà", con il conferimento di due borse di studio in memoria del giurista. Secondo Tajani, infatti, potrebbe “mettere innovazione e sapere del nostro tessuto produttivo a disposizione di sfide condivise alle soluzioni globali”. (Res)