Ucraina: Urso, Kiev è luogo in cui si misurano i valori europei di libertà e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L’Europa scommette se stessa a Kiev, è il luogo in cui si misurano i valori europei della libertà e del benessere. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto in collegamento alla conferenza “Ucraina, un anno dopo” organizzata dall’università Luiss. Occorre “lavorare per ristabilire le infrastrutture elettriche e idriche ucraine e aiutare a sminare i terreni per consentire il raccolto”, ha aggiunto Urso. In merito alla ricostruzione, il ministro ha detto che serve “un nuovo grande piano che deve essere simile a quello realizzato dagli Stati Uniti in Europa nel dopoguerra”, ossia il Piano Marshall. L’Ucraina merita inoltre “un dopo comune” all’interno della “comune casa europea”.(Res)