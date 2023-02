Enac: Tajani, solida collaborazione con ministero Esteri ha portato a "risultati importanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solida collaborazione fra ministero degli Esteri ed Enac ha consentito la sigla di accordi con Paesi extra Ue, la crescita di traffico aereo da e per l’Italia, lo sviluppo del nostro sistema aeroportuale, il sostegno alle compagnie aeree italiane nei rapporti con Paesi terzi, il nostro contributo di primo piano globali per l’aviazione civile. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un videomessaggio inviato in occasione della cerimonia Enac "Tributo per Antonio Catricalà", con il conferimento di due borse di studio in memoria del giurista, secondo cui tutti questi risultati ottenuti sono “importanti”. Continueremo a portare avanti quest’azione di sistema dedicando attenzione speciale a mobilità di studenti e ricercatori. Negli ultimi dieci anni il ministero ha assegnato ben 5 mila borse di studio a studenti provenienti da oltre cento paesi, è uno strumento che potenzieremo mettendo a sistema con il contributo di tutte le componenti del Sistema Paese”, ha detto Tajani. (Res)