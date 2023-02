Ucraina: ambasciatore Melnyk, recente visita di Meloni conferma sostegno continuativo dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente visita del presidente del consiglio Giorgia Meloni in Ucraina ha confermato la linea continuativa di supporto da parte dell’Italia. Lo ha dichiarato l’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, in un incontro con i media organizzato dall’ambasciata di Ucraina in collaborazione con la presidenza svedese del Consiglio Ue, a cui ha partecipato anche il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. “La recente visita del presidente del consiglio Giorgia Meloni in Ucraina ha confermato questa linea continuativa di supporto che noi apprezziamo tantissimo. Speriamo che insieme riusciremo a portare la pace più presto possibile. La battaglia non è ancora finita e noi dobbiamo essere ancora più uniti per avvicinare la vittoria che noi tutti vogliamo”, ha detto l’ambasciatore. Secondo Melnyk, l’incontro di oggi “rappresenta un grande segno di solidarietà” di tutto il mondo libero e democratico per l’Ucraina. “Questo sostegno lo abbiamo sentito in diversi settori: economico, finanziario, umanitario, militare, umano, Siamo veramente grati a tutti i Paesi che hanno dato una mano e appoggiato gli ucraini in questo momento difficile. Vorrei anche ringraziare il viceministro degli Affari esteri e tutto il governo italiano per il supporto e sostegno dimostrato all’Ucraina”, ha detto l’ambasciatore. Erano presenti all’incontro anche gli ambasciatori in Italia presso i Paesi dell’Unione europea, Australia, Canada, Giappone, Norvegia, San Marino, Svizzera, il Regno Unito, gli Stati Uniti e i rappresentanti permanenti presso le agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma.(Res)