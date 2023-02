Governo: Tajani, politica estera è azione corale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica estera non è solo il mestiere di governi e diplomazia, ma un’azione corale cui contribuiscono parlamentari, forze armate, aziende, università, ricercatori e studenti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un videomessaggio inviato in occasione della cerimonia Enac "Tributo per Antonio Catricalà", con il conferimento di due borse di studio in memoria del giurista. “Contate su di noi per una versa diplomazia della crescita sempre pronta a fare gioco di squadre come dimostrano le sinergie fra Enac, ministero degli Esteri e rete estera e come amava fare Antonio Catricalà”, ha detto Tajani.(Res)