Ucraina: Urso, Italia impegnata con responsabilità a sostegno del governo e del popolo

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Oggi l’Italia è impegnata con una logica di responsabilità nel sostenere il governo e il popolo ucraino nella sua resistenza e nel prefigurare fin da ora il suo sostegno e quello dell’Occidente alla ricostruzione. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto in collegamento alla conferenza “Ucraina, un anno dopo” organizzata dall’università Luiss. “Sono stato in Ucraina due volte, dapprima durante la campagna elettorale in Italia a settembre, per assicurare che l’Italia avrebbe mantenuto gli impegni al supporto e alla resistenza ucraina”, ha dichiarato il ministro. “Sono stato successivamente a Kiev nel nuovo ruolo istituzionale che oggi ho, nel gennaio di quest’anno”, ha continuato. L’Ucraina combatte per l’indipendenza e la libertà propria ma anche per quella dell’Europa, ha detto Urso. (Res)