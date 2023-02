Corea del Sud: Seul testerà transfughi nordcoreani per possibile esposizione a radiazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato oggi che riprenderà a effettuare esami dei transfughi giunti nel Paese da località della Corea del Nord vicine al sito per i collaudi nucleari di Puggye-ri, per verificare la loro eventuale esposizione a radiazioni. Lo ha reso noto Lee Hyo-jung, vice portavoce del ministero dell'Unificazione sudcoreano. la funzionaria ha spiegato che i test "verranno offerti" a qualunque nordcoreano sia vissuto a Kilju o in aree limitrofe dopo il primo test nucleare nordcoreano del 2006. Secondo Lee, ad oggi si trovano in Corea del Sud 881 transfughi nordcoreani che rispondono a tale criterio. (Git)