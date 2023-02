Imprese: Meta rimuove reti di profili falsi collegati a governi di Cuba, Bolivia e Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta, azienda madre di Facebook, ha riferito di aver rimosso reti di profili a vario titolo ricollegati alle forze di governo di Cuba, Bolivia e Serbia, responsabili di diffondere messaggi di discredito nei confronti degli oppositori. Le reti garantivano la circolazione di contenuti presso centinaia di migliaia di utenti, segnala l'azienda dando conto di un'indagine interna conclusa nel quarto trimestre del 2022. Si tratta di operazioni "particolarmente preoccupanti" perché combinano "tecniche ingannevoli con il potere reale di uno Stato". Ognuna di queste reti "in qualche modo legata ai governi o ai partiti di governo", si è rivolta alle popolazioni locali "per appoggiare il governo e criticare le opposizioni", prosegue la nota. Nel caso della Serbia, fa sapere Meta, la rete è stata ricondotta a funzionari del Partito progressista serbo (Sns) e a dipendenti pubblici in tutte le amministrazioni. Con un lavoro sulle principali piattaforme sociali e i media locali, la rete intendeva "creare la percezione di un appoggio diffuso e autentico al presidente Alexander Vucic e all'Sns". (segue) (Was)