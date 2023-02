Imprese: Meta rimuove reti di profili falsi collegati a governi di Cuba, Bolivia e Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analoga situazione riscontrata a Cuba, dove sono state cancellati 363 profili Facebook, 270 pagine, 229 gruppi e 72 account di Instagram, canali diretti principalmente a utenti locali e ai cittadini in esilio all'estero. Le organizzazioni utilizzavano profili falsi per amministrare pagine e gruppi, "pubblicando e amplificando contenuti, commentare messaggi di altre persone e dirottare traffico su siti esterni alla piattaforma. Alcuni di questi account utilizzavano foto del profilo probabilmente create utilizzando tecniche di intelligenza artificiale". Nonostante i responsabili di queste operazioni "abbiano tentato di nascondere la loro identità, le indagini hanno potuto trovare collegamenti con il governo cubano e le sue varie entità", aggiunge la nota segnalando che almeno 650mila profili hanno seguito una o più di una pagina, circa 510mila si sono iscritti. (segue) (Was)