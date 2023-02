Imprese: Meta rimuove reti di profili falsi collegati a governi di Cuba, Bolivia e Serbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bolivia sono state cancellati 1.041 profili Facebook, 450 pagine, 14 gruppi e 130 account Instagram. Qui, i responsabili hanno sviluppato quella che Meta definisce una "operazione mista", fatta di comportamenti che hanno violato più politiche assieme. I profili falsi cui è stata affidata la gestione delle pagine erano presentati come "media indipendenti". Oltre a orientare il gradimento di particolari contenuti, la rete ha lanciato campagne di discredito, tra le altre, contro testate giornalistiche e pagine delle opposizioni. Gli ispettori di Meta hanno rilevato un centro operativo nella città di Santa Cruz, baluardo delle opposizioni, dedito alla diffusione di commenti positivi nei confronti del governo. Nonostante i tentativi di "eludere" i controlli, compresa la pubblicazione alternata di contenuti di cronaca locale, "la nostra indagine ha stabilito collegamenti con l'attuale governo boliviano e il Movimento per il socialismo (Mas)". Una rete che ha potuto "parlare" con almeno 2,3 milioni di account, raccogliendo iscrizioni di circa 57 mila utenti. (Was)