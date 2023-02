Ucraina: Urso, conferenza su ricostruzione ad aprile sarà segnale concreto per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il grande evento sulla ricostruzione dell’Ucraina che l’Italia vuole tenere ad aprile vuole essere un segnale di speranza concreto al popolo ucraino e a sostegno della sua economia produttiva. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto in collegamento alla conferenza “Ucraina, un anno dopo” organizzata dall’università Luiss. “Il meeting sarà l’occasione per far conoscere alle nostre imprese e a quelle europee quali sono le opportunità di sviluppo con le imprese ucraine per tenere viva l’economia del Paese”, ha detto Urso. Tra i settori su cui mantenere una particolare attenzione c’è innanzitutto l’agricoltura, ma non mancano “aerospazio, farmaceutica, materie prime”. Quest’ultima filiera è “utile alla nostra industria ceramica, pensiamo all’argilla ucraina”, ha citato a titolo di esempio il ministro. Occorre “lavorare per mettere gli ucraini in condizione di continuare a vivere nel proprio Paese”. Bisogna fare un “importante e significativo investimento per creare una piattaforma terrestre alternativa a quella marittima”, che è ostruita dalla guerra. Una piattaforma logistica terrestre ha “terminali naturali a Verona e Trieste”, ha continuato il ministro Urso. (Res)