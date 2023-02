Firenze: Rampelli (Vpc-Fd'I), se c'è indagine in corso non si può parteggiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Valditara ha preso questa posizione non certo per censurare la dirigente scolastica per le sue esternazioni contro il fascismo. Ma l'ha presa perché rispetto a quello che è accaduto ci sono versioni contrastanti sulle quali stanno indagando le autorità preposte a farlo. E quindi prendere parte in favore di uno o in favore di un altro non è giusto". E' quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia intervenendo a "Omnibus" su la7. "Detto questo - ha aggiunto - è bene sottolineare: violenza mai, chiunque ne faccia uso sbaglia. E lo dico in maniera rigorosa e decisa. Bisogna capire chi è la vittima e chi è l'aggressione. E questo non lo può decidere una preside né il Partito Democratico. C'è la Digos al lavoro, ci sono gli inquirenti, esiste un filmato completo che nessuna tv manda in onda, che fa vedere l'esatta dinamica degli avvenimenti. Questo video completo mostra che c'era un tentativo di distribuire volantini che è stato interrotto bruscamente da persone che - anche ai miei tempi - si sostituiscono alle forze dell'ordine e vogliono decidere chi può manifestare e chi no, se il contenuto dei volantini è 'giusto' o meno, una sorta di inaccettabile censura preventiva". (segue) (Rin)