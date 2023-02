Siccità: Carra (Coldiretti), buon lavoro a Rota, neo presidente Anbi Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I migliori auguri di buon lavoro ad Alessandro Rota, chiamato a ricoprire un ruolo importante sul fronte della difesa, della valorizzazione e della corretta gestione delle risorse idriche, fondamentali per l’agricoltura”. Lo afferma in una nota Paolo Carra, vice presidente di Coldiretti Lombardia, rivolgendosi al neo eletto presidente di ANBI Lombardia, l’Associazione che rappresenta i dodici consorzi lombardi di bonifica e di irrigazione. “Nel congratularmi con l’intero comitato direttivo appena rinnovato, voglio ringraziare il presidente uscente Alessandro Folli per il lavoro che, con impegno e passione, ha svolto in questi anni – continua Carra – durante i quali ha messo a disposizione la sua esperienza in un settore che si sta rivelando sempre più decisivo per il lavoro nelle campagne e per la sicurezza idrogeologica dei nostri territori”. L’agricoltura – afferma la Coldiretti Lombardia – è l’attività economica che, più di tutte le altre, vive quotidianamente gli effetti dei cambiamenti climatici con i danni provocati dalla siccità e dal maltempo. In particolare – continua la Coldiretti regionale – in questo inizio 2023 preoccupa la mancanza di precipitazioni significative, con le riserve idriche regionali invasate nei grandi laghi, negli invasi artificiali e sotto forma di neve che è inferiore di oltre il 50% rispetto alla media degli anni 2006-2020. (segue) (Com)