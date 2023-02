Siccità: Carra (Coldiretti), buon lavoro a Rota, neo presidente Anbi Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori – continua la Coldiretti Lombardia – sono impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso razionale dell’acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti, ma non deve essere dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la competitività dell’intero settore alimentare. “Bisogna uscire dalla logica dell’emergenza per abbracciare quella della programmazione – conclude Paolo Carra – È necessario realizzare un piano invasi per aumentare la raccolta di acqua piovana che oggi a livello nazionale è ferma ad appena l’11 per cento. Come Coldiretti, insieme ad Anbi e soggetti pubblici e privati, abbiamo pronti una serie di interventi immediatamente cantierabili che garantiscono acqua per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita”. (Com)