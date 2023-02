Ucraina: Cirielli, l’Italia ha dimostrato con i fatti di essere vicina a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha dimostrato con i fatti di essere vicina all’Ucraina nella sua battaglia di libertà a difesa dei valori dell’Onu e la legalità internazionale. Lo ha detto il viceministro degli Affari esteri, Edmondo Cirielli, in un incontro con i media organizzato dall’ambasciata di Ucraina in collaborazione con la presidenza svedese del Consiglio Ue. Erano presenti all’incontro anche gli ambasciatori in Italia presso i Paesi dell’Unione europea, Australia, Canada, Giappone, Norvegia, San Marino, Svizzera, il Regno Unito, gli Stati Uniti e i rappresentanti permanenti presso le agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma. “L’Italia ha dimostrato con i fatti di essere vicina all’Ucraina nella sua battaglia di libertà a difesa dei valori dell’Onu e della legalità internazionale, lealtà e fedeltà alla nostra alleanza ma soprattutto rispetto dei diritti umani che sono stati calpestati in questo anno. Ovviamente confermiamo che noi saremo sempre a fianco dell’Ucraina nella sua battaglia e la presenza di Giorgia Meloni (a Kiev) è stata una presenza formale, simbolica per dimostrare che l’Italia è unita nell’affermazione di questi principi e questi valori”, ha detto Cirielli.(Res)