Ucraina: Zelensky partecipa a evento commemorativo dell’anniversario della guerra a Kiev

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato a un evento commemorativo per l'anniversario dell'inizio dell’invasione russa in Piazza Sofia a Kiev. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Ukrinform", insieme al presidente hanno partecipato anche il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valerij Zaluzhnyj, ministri e alti funzionari. Tutti i presenti in Piazza Sofia hanno onorato con un minuto di silenzio la memoria dei militari e dei civili che hanno perso la vita. Inoltre, Zelensky ha consegnato onorificenze e bandiere ad alcuni soldati in riconoscimento dei loro meriti. (Kiu)