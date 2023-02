Imprese: Spagna, nel 2022 per Sacyr utile di 111 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 l'azienda di costruzioni spagnola Sacyr ha registrato un utile di 111 milioni di euro, rispetto alle perdite di 189 milioni di euro dell'anno precedente, grazie all'aumento dell'attività in tutte le sue aree di business, in particolare negli asset in concessione. Secondo quanto riferito in un comunicato, il gruppo ha ottenuto un fatturato di 5,8 miliardi di euro, in aumento del 25 per cento rispetto al 2021, con le concessioni che rappresentano poco più di 2 miliardi di euro (+40 per cento). (Spm)