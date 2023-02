Ucraina: Calenda, un anno di resistenza di un grande popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, Carlo Calenda, leader di Azione, scrive su Twitter: “Un anno di resistenza di un grande popolo. Dovevano essere sconfitti in 48 ore, si sono mobilitati con coraggio, hanno riconquistato terreno metro per metro e per una volta l’Occidente ha risposto. Slava Ukraini!” conclude Calenda. (Rin)