Ucraina: ministro Economia tedesco, Russia può essere messa in ginocchio solo sul campo

- La Russia “può essere messa in ginocchio soltanto sul campo di battaglia”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, come riferisce il settimanale “Stern”. L'esponente dei Verdi ha definito “amare e brutte” le proprie valutazioni sulla possibile conclusione della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, Allo stesso tempo, Habeck ha osservato come “tutto indica che una razionalità umana non è più di casa al Cremlino”. Secondo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, le sanzioni contro il Paese aggressore non avranno un effetto decisivo per l'esito della guerra nell'ex repubblica sovietica, ma potranno contribuire a indebolire la capacità militare della Russia. (Geb)