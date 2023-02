Romania: presidente Camera visita militari per ringraziarli per loro lavoro a difesa del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati di Bucarest, Marcel Ciolacu, si recherà oggi alla 57ma base aerea Mihail Kogalniceanu per ringraziare i militari romeni e stranieri per quello che fanno ogni giorno affinché la Romania e l'intero fianco orientale della Nato siano al sicuro. "L'anno scorso, poco dopo l'inizio della guerra, sono andato in Ucraina per vedere con i miei occhi gli orrori dei bombardamenti di Putin. Ma anche per dare un messaggio deciso che la Romania sarà in prima linea nella lotta per la democrazia e la libertà. Oggi, un anno dopo l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, mi recherò alla 57ma base aerea Mihail Kogalniceanu per ringraziare i militari romeni e stranieri per quello che fanno ogni giorno per mantenere al sicuro la Romania e l'intero fianco orientale della Nato", ha scritto Ciolacu su Facebook. "Non ci faremo mai scoraggiare da alcuni criminali guidati da ideali sbagliati. Noi rumeni saremo sempre al fianco di tutte le nazioni democratiche che hanno a cuore la dignità umana, la pace e il progresso di tutta l'umanità", ha affermato Ciolacu. (Rob)