India-Spagna: colloquio ministre Finanze, tra i temi l’innovazione agro-alimentare

- La ministra delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha incontrato l’omologa della Spagna, Nadia Calvino, ieri a Bangalore, a margine della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, sotto la presidenza indiana. Lo riferisce su Twitter il ministero delle Finanze indiano. Sitharaman ha indicato alcuni temi prioritari per l’India come le criptovalute e i prodotti collegati, il debito dei Paesi a basso e medio reddito, la riforma delle banche multilaterali di sviluppo e il finanziamento dell’azione sul clima. Inoltre, ha parlato di alcune iniziative del suo Paese in campo energetico, con la Missione idrogeno e l’Alleanza solare internazionale (Isa). Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale, il focus è stato sull’innovazione agro-alimentare. Infine, sono stati toccati temi relativi al Fondo monetario internazionale (Fmi), essendo Calvino presidente del suo organo consultivo, il Comitato monetario e finanziario internazionale (Imfc).(Inn)