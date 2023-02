Cinghiali: Coldiretti, con siccità un incidente ogni due giorni, è allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con quasi un incidente ogni due giorni in Italia l'invasione di animali selvatici come i cinghiali in città e campagne ha provocato più di 200 fra morti e feriti sulle strade in un annoi, oltre a danni alle coltivazioni e rischi sanitari per gli allevamenti. E' quanto emerge dall'elaborazione di Coldiretti su dati Asaps in occasione del vertice a Roma a Palazzo Rospigliosi tra il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri, il presidente di Fondazione Una Maurizio Zipponi, e il presidente dell'associazione Agrivenatoria Biodiversitalia Niccolò Sacchetti, per affrontare una delle peggiori minacce alla sicurezza delle famiglie, all'ecosistema, alla biodiversità e alla sovranità alimentare nazionale. Una situazione peggiorata con la siccità che – spiega Coldiretti - fa seccare i raccolti e asciuga i torrenti spingendo i branchi sempre più verso i centri urbani e i litorali a caccia di cibo e di acqua. Peraltro i bassi livelli dei fiumi permettono agli animali di attraversarli con più facilità aumentandone le possibilità di spostarsi da un territorio all'altro, tanto che i cinghiali sono capaci di percorrere fino a 40 chilometri alla volta.(segue) (Com)