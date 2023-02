Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nella notte e fino al primo mattino irregolarmente nuvoloso per nubi basse diffuse, quindi in dissolvimento fino a sereno nel corso della giornata, salvo nuovi annuvolamenti in serata in pianura e rilievi alpini orientali. Precipitazioni possibili ma poco probabili, deboli sui crinali di confine al mattino e in serata sulla bassa pianura. Temperature minime e massime in lieve rialzo, in pianura minime attorno a 9°C, massime a circa 17°C.(Rem)