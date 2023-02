Protezione civile: Musumeci, per Maratea e provincia Brescia quasi 30 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato "su mia proposta, la stato di emergenza per fare fronte alle conseguenze dell’evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel comune di Maratea (PZ)”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. “Lo stato di emergenza - aggiunge - sarà in vigore per un anno e gli interventi saranno finanziati con uno stanziamento di un 1.030.000,00”. All’attuazione del provvedimento si farà fronte con ordinanze del capo del dipartimento Protezione civile, anche in deroga alle disposizioni legislative ordinarie. Il governo, sempre su proposta di Musumeci, ha inoltre deciso un ulteriore stanziamento di euro 28.200.000,00 per la realizzazione degli interventi richiesti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia. In proposito il ministro precisa che la somma - la quale integra lo stanziamento iniziale di 3.250.000,00 euro - finanzierà il “ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e le attività più immediate, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo”. (Rin)