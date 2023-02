Ucraina: ex premier Johnson, Cina commetterebbe "errore storico" se inviasse armi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina commetterebbe un "errore storico" se inviasse armi alla Russia. Lo ha affermato l'ex primo ministro britannico, Boris Johnson. L’ex premier si è detto "molto preoccupato" che Pechino possa svolgere un ruolo più attivo nella guerra in Ucraina, dopo che il presidente russo, Vladimir Putin, ha ospitato il direttore della commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, a Mosca. "Perché mai la Cina vorrebbe essere contaminata dall'associazione con Putin? Sarebbe un grande, grande errore da parte della Cina", ha dichiarato Johnson, aggiungendo: "Ciò che questo timore dimostra è l'urgenza di dare agli ucraini ciò di cui hanno bisogno per avere successo e per assicurarci che il 2023 sia la loro vittoria". (Rel)