Ucraina: ministro Esteri spagnolo, pace deve essere basata su principi della Carta dell'Onu

- Tutti vogliono la pace in Ucraina, tranne l'aggressore, ma deve essere basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, in un'intervista al quotidiano "El Pais", spiegando che le condizioni per la pace sono "molto semplici: le truppe russe devono tornare ai confini del loro Paese, da dove non avrebbero mai dovuto uscire". Il capo della diplomazia spagnola ha definito quella ucraina una "guerra di aggressione, ingiusta e ingiustificata, che esiste per volontà di un solo uomo, Vladimir Putin". A questo proposito, Albares ha evidenziato che il discorso di martedì del presidente russo dimostra che "mantiene lo spirito guerrafondaio" dato che non ha pronunciato "nemmeno una volta" la parola pace. In merito al ruolo che la Cina sta svolgendo nel conflitto, Albares ha sottolineato che è una "grande potenza" che ha "un'influenza" sulla Russia, augurandosi che la "usi per ciò che ci si aspetta da un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu". (segue) (Spm)