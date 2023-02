Ucraina: ministro Esteri spagnolo, pace deve essere basata su principi della Carta dell'Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla consegna dei dieci carri armati Leopard a Kiev, il ministro degli Esteri spagnolo ha detto che l'impegno della Spagna nei confronti dell'Ucraina "è indubbio in tutti i settori" e in termini di equipaggiamento militare, perché significa "permetterle di difendere la sua integrità territoriale e la sua sovranità". Per quanto riguarda la possibile rottura delle coesione all'interno dell'Ue di fronte a una guerra prolungata, Albares ha sottolineato che uno degli obiettivi della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue sarà quello di continuare a garantire questo fronte comune con sanzioni "più numerose e meglio applicate". (Spm)