Croazia: sindaco di Zagabria intende rinominare vie intitolate a sostenitori regime ustascia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il sindaco di Zagabria, Tomislav Tomasevic, ha affermato che "non è normale" che alcune strade della capitale croata portino ancora i nomi di funzionari dello Stato indipendente di Croazia (Ndh) e che accetterà la proposta di rinominarle. Lo riporta l'agenzia di stampa "Hina". "Le strade di Zagabria che prendono il nome di sostenitori del regime degli ustascia devono essere rinominate, questa è una questione di civiltà. Non è normale che ci siano ancora strade intitolate agli ustascia nella capitale", ha detto Tomasevic a commento della proposta recentemente inviata all'Assemblea cittadina, per rinominare quattro vie di Zagabria attualmente intitolate ai simpatizzanti del regime fascista croato formatosi durante la Seconda guerra mondiale. Tomasevic ha quindi confermato di aver ricevuto minacce di morte, così come i suoi collaboratori. "È un dato di fatto che i politici di destra e di sinistra in Croazia siano minacciati di morte, e sono sorpreso che questa sia una notizia", ha detto il sindaco della capitale croata, aggiungendo di non avere una scorta personale pur avendone diritto. (Seb)